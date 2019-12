Calcio: anno storico per il Qatar, scalata in ranking Fifa Nazionale araba cresce in vista dei Mondiali 2022

(ANSAmed) - NAPOLI, 20 DIC - I Mondiali di calcio li ospiterà nel 2022 ma il Qatar piazza già una prima vittoria alla fine del 2019, visto che è la nazionale che più di ogni altra è salita nella classifica mondiale della Fifa. Il ranking dell'anno che viene aggiornato ogni mese dalla federazione internazionale si chiude infatti con il Qatar a 55mo posto nella classifica mondiale con una risalita di 38 posizioni rispetto alla fine del 2018. Una rimonta arrivata grazie all'annata storica della nazionale che ha vinto la Coppa D'Asia che si è svolta negli Emirati Arabi Uniti con sette vittorie su sette partite e un solo gol subito, in finale contro il Giappone, a fronte di 19 gol fatti. Un successo storico per il Qatar che nel corso dell'anno ha ottenuto altri risultati di rilievo come il pareggio per 2-2 contro il Paraguay, Nelle qualificazioni al prossimo Mondiale, il Qatar ha ottenuto quest'anno quattro vittorie e un pareggio, continuando la sua scalata sotto la guida del commissario tecnico Felix Sanchez, cresciuto come allenatore delle giovanili del Barcellona e ora diventato un eroe in Qatar. Il Paese è sempre più protagonista del calcio globale e in questi giorni sta ospitando il Mondiale per club che si concluderà domani con la finale tra il Liverpool e i brasiliani del Flamengo. A Doha in questi gironi si è anche tenuta la riunione del comitato per lo sviluppo strategico della Fifa con oltre 20 delegati di federazioni nazionali da Asia, Africa e Oceania.(ANSAmed).