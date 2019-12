Tunisia: torna 'Alyssa', il Rallye per solo donne Percorso occasione di ammirare la ricchezza turistica del Paese

(ANSAmed) - TUNISI, 23 DIC - Le strade della Tunisia saranno teatro, dal 29 dicembre al 2 gennaio prossimo, della 6/a edizione del 'Rallye Alyssa-Trophée Shell Fuel Save', evento sportivo-ludico all'insegna della promozione turistica, che vedrà alla guida delle auto e delle moto da corsa esclusivamente piloti donna.



Il percorso di questa edizione, che ha il patrocinio tra gli altri dell'Ufficio del Turismo tunisino, si snoda su un tracciato di circa 1300 km divisi in cinque tappe, che saranno anche un'entusiasmante opportunità per le concorrenti di esplorare la ricchezza culturale e turistica della Tunisia, ha sottolineato in una conferenza stampa l'organizzatore dell'evento, Taieb Bouhjar. Saranno 28 le squadre femminili iscritte da tutto il mondo, partenza da Yasmine Hammamet, poi il percorso si snoderà per arrivare a Kairouan, Matmata, Chenini, Tataouine, Ksar Ghilane, Gabes e Mahdia. Arrivo sempre a Yasmine Hammamet, dove il 2 gennaio verranno assegnati i premi alle vincitrici. (ANSAmed).