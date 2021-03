Vela: coppa Wally, battuto il record Ventotene-Cartagine

(ANSA) - TUNISI, 17 MAR - Impresa riuscita per Matteo Miceli e Mario Girelli che a bordo di ECO 40 hanno conquistato la coppa Wally Ventotene-Cartagine, con 39 minuti e 49 secondi in meno rispetto al tempo stabilito nel 2009 da Andrea Mura con il suo Vento di Sardegna. Miceli e Girelli hanno infatti tagliato la linea di arrivo al porto di Sidi Bou Said ieri alle ore 14: 59': 40'' fissando il nuovo Wally Record con il tempo di 31 ore e 31 secondi, sulla distanza di 277 miglia nautiche. I due campioni hanno percorso la rotta Ventotene - Cartagine con Eco 40, una 40 piedi ecologica ed autosufficiente, auto costruita da Miceli, affrontando condizioni meteo marine avverse.



Ancora una volta la collaborazione tra Federazione Vela Tunisina e Federazione Vela Italiana, giudici di regata, Circoli Velici tunisini e italiani coinvolti, Circolo Velico Ventotene, e i vari sponsor, ha permesso il successo dell'iniziativa e l'affermazione di una cooperazione efficiente, sottolineano gli organizzatori ringraziando le Ambasciate d'Italia in Tunisia e di Tunisia in Italia per aver seguito con attenzione le fasi di preparazione e di realizzazione della sfida. "La vittoria sul tempo di Miceli e Girelli - affermano gli organizzatori - è oggi, ancora una volta, la vittoria di una bellissima relazione tra Italia e Tunisia e, nell'attuale situazione pandemica, anche un piccolo tassello vittorioso nella battaglia comune contro il covid 19". In giornata Eco 40 punterà la prua nuovamente verso l'Italia. A Roma sarà consegnata all'equipaggio la Coppa Wally Record Ventotene-Cartagine.



L'evento è parte della Carthago Dilecta Est , la regata organizzata dal 1999 dal Circolo Velico Ventotene. L'iniziativa gode del sostegno di numerosi sponsor istituzionali e privati, italiani e tunisini. (ANSAmed). (ANSA).