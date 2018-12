Tunisia: atterrato charter da Damasco, il primo in 7 anni 150 turisti siriani arrivati in Tunisia per passare il capodanno



(ANSAmed) - TUNISI, 27 DIC - L'aeroporto internazionale Habib Bourguiba di Monastir, in Tunisia, ha visto arrivare il primo volo charter diretto da Damasco dopo l'interruzione delle relazioni diplomatiche della Tunisia con la Siria nel febbraio 2012.



L'aereo della compagnia siriana privata Chams Wings Airlines trasportava circa 150 turisti siriani venuti in Tunisia per passare le ferie di capodanno. Ad accoglierli in aeroporto un gruppo festante di tunisini con le bandiere dei due Paesi e una siriana con la foto di Bachar El Assad. (ANSAmed).





