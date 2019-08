Egitto: incassi record per il Canale di Suez, 5,9mld dollari

(ANSAmed) - IL CAIRO, 7 AGO - Il Canale di Suez ha registrato entrate record nell'anno fiscale 2018-2019 pari a 5,9 miliardi di dollari, un aumento del 5,4% rispetto al precedente anno fiscale. L'annuncio è stato dato durante una conferenza stampa convocata in occasione del quarto anniversario dell'inaugurazione del secondo canale. Il Canale, che si prepara ad accogliere i più grandi mercantili del mondo, ha inoltre registrato un record con il transito di navi in un solo giorno: ben 81, cariche di 6,1 milioni di tonnellate di merce in totale.



