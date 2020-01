Kosovo: Ue, ripristino voli Belgrado-Pristina segno positivo 'Modo per avanzare verso normalizzazione relazioni'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 21 GEN - Il ripristino dei "voli commerciali" tra Belgrado e Pristina "è un segno positivo a cui diamo il nostro sostegno, è un modo per avanzare verso la normalizzazione delle relazioni" tra la Serbia e il Kosovo "in diversi settori" e "far progredire la cooperazione regionale".



Così il portavoce dell'Ue Peter Stano commentando l'intesa tra Lufthansa e i rappresentanti del governo serbo. "L'Ue - ha aggiunto il portavoce - sostiene tutte le azioni e le misure che contribuiscono ad agevolare i movimenti e la comunicazione tra le persone in Serbia e Kosovo" e una nuova via di collegamento tra i Paesi "può migliorare il contatto tra le persone, gli scambi, la reciproca comprensione, gli affari, la cultura e il turismo".(ANSAmed).