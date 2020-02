Coronavirus: Aegean,possibile cambiare biglietti senza costi Con partenze fino al 20/3.Voli Italia regolari fino nuovo avviso

(ANSAmed) - ROMA, 25 FEB - La compagnia aerea greca Aegean annuncia che tutti i passeggeri in possesso di un biglietto per tutte le destinazioni del proprio network, con date di partenza da oggi fino al 20 marzo, che desiderano cambiarlo per una data successiva, a causa dell'epidemia di Coronavirus, possono farlo senza alcun costo. In una nota la compagnia informa, inoltre, che il suo piano di voli sarà regolare per tutte le destinazioni, compresa l'Italia, fino a nuovo avviso. Aegean "continuerà a collaborare con le autorità competenti per eventuali ulteriori misure che potrebbero essere ritenute necessarie". (ANSAmed)