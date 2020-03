Coronavirus: Malta chiude spazio aereo da venerdì notte Personale informato con una nota. Sindacati, il giorno più nero

(ANSAmed) - LA VALLETTA, 18 MAR - Il governo maltese chiuderà lo spazio aereo a partire dalle 23.59 di venerdì. Da sabato l'aeroporto internazionale di Luqa, l'unico di Malta, resterà operativo soltanto per voli cargo, aiuti umanitari e per rimpatri. Lo hanno comunicato le autorità aeroportuali a tutto il personale, come riportano i media maltesi che pubblicano una nota dei sindacati che parlano di "giorno più nero" nella storia dell'aviazione. Air Malta ha già annunciato la sospensione immediata di tutti i suoi voli passeggeri. Nelle settimane scorse le compagnie aeree avevano già spontaneamente cancellato 278 collegamenti con Malta.(ANSAmed).