Coronavirus: a Dubai test rapido per passeggeri Emirates Risultati in 10 minuti

(ANSAmed) - ROMA, 15 APR - La compagnia aerea Emirates, in coordinamento con le autorità sanitarie di Dubai, ha introdotto il test sierologico per i suoi passeggeri. Le persone che oggi dovevano imbarcarsi su un volo per la Tunisia sono state tutte testate per Covid-19 e i risultati sono stati disponibili entro 10 minuti. Lo riferisce il quotidiano emiratino Khaleej Times, secondo cui Emirates è la prima compagnia aerea a condurre test rapidi Covid-19 per passeggeri.(ANSAmed).