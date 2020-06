Air Serbia dal primo luglio ripristina voli verso l'Italia 'Uno dei mercati più importanti per la Serbia'

(ANSAmed) - BELGRADO, 24 GIU - La compagnia nazionale Air Serbia ha annunciato il ripristino dei collegamenti aerei con l'Italia a partire dal primo luglio prossimo con il volo Belgrado-Milano. Come ha riferito oggi la compagnia, il giorno dopo verrà ripreso il collegamento da Belgrado su Roma e il 3 luglio quello tra la capitale serba e Venezia. I voli su Milano e Roma saranno con cadenza quotidiana, quelli su Venezia tre volte a settimana, con il previsto progressivo aumento della frequenza. In un comunicato, Air Serbia sottolinea la grande importanza del mercato italiano, sia per lo stato serbo che per la stessa compagnia aerea che vola verso l'Italia dagli anni cinquanta del secolo scorso. "Siamo felici di ripristinare il collegamento aereo con l'Italia che è tradizionalmente uno dei più importanti mercati per la Serbia per via dei numerosi fattori che legano i due Paesi, compresi la forte collaborazione economica, il turismo, la diaspora e il commercio", ha detto il direttore generale di Air Serbia Duncan Naysmith. I collegamenti erano stati interrotti nei mesi scorsi durante la fase acuta dell'emergenza sanitaria per l'epidemia di coronavirus.



(ANSAmed) (ANSA).