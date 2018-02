Boom turisti a Dubai, quarta città più visitata al mondo +5% da Italia, al primo posto indiani con 2,1 mln presenze

(ANSAmed) - ROMA, 9 FEB - Continua a crescere il numero di arrivi a Dubai, oggi quarta città più visitata al mondo. Secondo i dati di Dubai Tourism, con 2,1 milioni di presenze nel 2017, l'India si è posizionata al primo posto, seguita da Arabia Saudita, con un totale di 1,53 milioni di arrivi; al terzo posto invece il Regno Unito che chiude il 2017 con 1,27 milioni di viaggiatori. Anche Cina e Russia registrano risultati molto positivi grazie anche alla semplificazione delle procedure doganali; la Cina infatti si aggiudica il quinto posto (764 mila arrivi), mentre la Russia con i suoi 530 mila arrivi registra un aumento del 121% rispetto al 2016. Migliorano anche le performance di Stati Uniti, Germania e Iran che rispettivamente registrano 633 mila, 506 mila e 503 mila visitatori. Bene anche gli arrivi dall'Italia, con 214 mila presenze, ovvero il 5% in più rispetto al 2016. "Dubai - commenta Helal Saeed Almarri, direttore generale di Dubai Tourism - attrae un numero sempre maggiore di visitatori stranieri, facendo del settore turistico un comparto economico che contribuisce in maniera sensibile al PIL dell'Emirato". La crescita di 6,2 punti percentuali registrati nel 2017, fa notare, "sta imprimendo il ritmo giusto per raggiungere il target che ci siamo prefissati per il 2020". Il quarto posto nella lista delle città più visitate al mondo, conclude, "ci rende ancora più fiduciosi delle nostre performance attuali e future; in quest'ottica ci poniamo un nuovo obiettivo: diventare la città numero 1 al mondo sia per arrivi".(ANSAmed).