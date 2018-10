Tunisia: oltre 5 milioni di turisti da inizio anno, +17%

(ANSAmed) - TUNISI, 4 OTT - Decisamente positivi gli ultimi dati stilati dal ministero del Turismo tunisino per quanto riguarda il settore turistico. Sono infatti 5.164.928 i visitatori entrati in Tunisia dal primo gennaio al 31 agosto 2018, con un incremento del 17% rispetto allo scorso anno.



Un dato brillante, ma ancora inferiore del 5,6% rispetto ai numeri dell'anno di riferimento del 2010. Algerini e libici risultano in cima alla classifica degli ingressi in Tunisia, seguiti da francesi e russi. Il governo tunisino ha previsto per il 2018 l'arrivo in Tunisia di 8 milioni di turisti dopo il miglioramento della situazione della sicurezza e il graduale ritorno dei mercati tradizionali. (ANSAmed).