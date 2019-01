Turismo: Tunisia, oltre 8 milioni di arrivi nel 2018 Ministro, diversificare offerta per attrarre europei

(ANSAmed) - TUNISI, 3 GEN - La Tunisia ha registrato nell'anno appena conclusosi l'ingresso di oltre 8 milioni di turisti stranieri, precisamente 8.299.137, 2.726.000 dei quali di nazionalità algerina. Lo ha detto alla radio locale Express Fm il ministro tunisino del Turismo e dell'Artigianato, René Trabelsi, aggiungendo che l'obiettivo per il 2019 è di raggiungere i 9 milioni di turisti. Si tratta del miglior risultato dal 2010, anno di riferimento del periodo prima della rivoluzione. Entrando nel dettaglio, Trabelsi ha sottolineato un ribasso del numero di turisti provenienti dai Paesi europei, rimarcando la necessità di una strategia per riconquistare le loro preferenze. Per fare ciò, secondo il ministro, bisogna diversificare l'offerta puntando sul turismo culturale, sportivo e d'affari, oltre a quello del Sahara che consentirà di aumentare la presenza dei turisti nei periodi di bassa stagione. Altrettanto importante per Trabelsi è dare nuovo impulso all'artigianato locale che soffre attualmente di mancanza di manodopera specializzata. (ANSAmed).