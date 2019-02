Turismo: per Wto sarà maggiore settore economico al mondo

MILANO - Secondo il World Trade Organization, il turismo, tra pochi anni, sarà il maggiore settore economico al mondo e già oggi rappresenta, considerando anche il suo indotto, oltre il 10% del Pil globale, il 30% delle esportazioni di servizi e quasi il 10% dei posti di lavoro nel mondo. La sfida del futuro per il turismo deve però obbligatoriamente passare attraverso un cammino di sostenibilità e innovazione.



Sono infatti sempre più frequenti i casi di overtourism, "l'eccesso di successo", che in alcune destinazioni turistiche provocano problemi di gestione dei servizi e convivenza con i residenti. Sostenibilità e innovazione saranno per questo al centro di numerosi appuntamenti alla Bit 2019, la Borsa Internazionale del Turismo in programma dal 10 al 12 febbraio a Fieramilanocity. L'appuntamento centrale per l'innovazione sarà Bit: Bringing Innovation Into Travel, un forum a cura di Fiera Milano Media nel quale gli attori della filiera che stanno affrontando la trasformazione digitale, faranno il punto sul futuro del settore. Tra questi Netcomm, il consorzio del commercio digitale italiano, che si focalizzerà sull'evoluzione del digital travel.



Il forum ospiterà inoltre The Future of Cities, in partnership con il Comune di Milano, l'appuntamento per parlare delle trasformazioni delle città intese come luoghi da visitare.



Bringing Innovation Into Travel sarà poi il cuore di Betech, l'area tematica che raggruppa contenuti e servizi digitali innovativi di Bit con un'attenzione particolare alle start-up.



All'innovazione e alla sostenibilità è dedicata una gran parte anche del palinsesto convegnistico forte di ben 141 incontri.



Tra i temi più tecnologici, si parlerà dell'automazione dei processi operativi nella gestione alberghiera, e della prossima frontiera, Hospitality 4.0. In tema di turismo sostenibile, da segnalare l'incontro sui Modelli di turismo culturale dedicato alla riqualificazione dei centri storici, e quello sul turismo religioso nei borghi, esempio di sviluppo di specifiche nicchie. Verrà anche affrontato in dettaglio il tema delle conseguenze sociali e ambientali dell'overtourism e di come rispondere alle sfide del turismo globale di massa.



Nel percorso espositivo poi, itinerari sostenibili sono presenti ormai in tutte le Regioni italiane. Dal progetto Smart City, inaugurato a Matera Capitale Europea della Cultura 2019, alla Valle del Sosio in Sicilia, un territorio incontaminato a pochi chilometri da Palermo.