Turismo: da oggi a domenica a Napoli la Bmt Progetto del Gran Tour del Sud Italia

(ANSAmed) - NAPOLI, 22 MAR - I progetti di rilancio per il turismo nel Sud Italia, le Universiadi in programma a luglio a Napoli, i programmi dei tour operator per la stagione turistica 2019, le strategie della associazioni di categoria per l'adeguamento delle attività di agenzie di viaggio ed operatori alle nuove direttive europee, le nuove tecnologie al servizio del turismo: sono i temi principali di cui si discuterà nel corso della BMT - Borsa Mediterranea del Turismo, la manifestazione in programma alla Mostra d'Oltremare di Napoli da oggi fino a domenica 24 marzo.



BMT, rilevano gli organizzatori in una nota, "è la principale Borsa del turismo di primavera dedicata agli operatori di settore; è organizzata dalla Progecta con il supporto della Regione Campania e della Camera di Commercio e, quest'anno, si avvale anche del sostegno di un partner come UniCredit, a testimonianza dell'attenzione della banca allo sviluppo del settore e del territorio".



Nel corso del convegno inaugurale nella Sala Mediterraneo del padiglione 4 della Mostra d'Oltremare, protagonista il Grand Tour del Sud, il progetto voluto da Progecta per il rilancio dell'incoming nel Sud Italia attraverso la messa in rete dell'offerta delle regioni meridionali con itinerari interregionali da promuovere all'estero con il supporto dell'ENIT e delle Regioni.



Presenti all'inaugurazione l'assessore al Turismo della Regione, Corrado Matera, il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, il commissario straordinario dell'Agenzia Regionale per le Universiadi, Gianluca Basile, il presidente della Mostra d'Oltremare, Alessandro Nardi, l'amministratore di Progecta srl, Angelo de Negri. Modererà l'incontro Valentina della Corte, professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese dell'Università Federico II.(ANSAmed).