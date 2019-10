Tunisia: 7,2 mln turisti in arrivo a fine settembre +14,8%

(ANSAmed) - TUNISI, 10 OTT - Positivi i dati relativi al settore turistico in Tunisia. Le entrate derivanti dal turismo hanno raggiunto al 30 settembre 2019, oltre 4,4 miliardi di dinari, con un aumento del 43,3%, rispetto allo stesso periodo del 2018, secondo le statistiche pubblicate dal ministero tunisino del Turismo e dell'Artigianato. I ricavi turistici sono stati pari a 1,3 miliardi di euro, in crescita del 31,6% e a 1,5 miliardi di dollari, con un incremento del 23,6%. Fino al 30 settembre 2019, gli arrivi di turisti hanno raggiunto 7,2 milioni di visitatori (+ 14,8%), di cui oltre 2,3 milioni di turisti europei. Circa 3,5 milioni i turisti del Maghreb che hanno visitato la Tunisia in questo questo periodo, dei quali 2 milioni algerini, 1,4 milioni libici e 66.000 marocchini.



Seguono gli espatriati tunisini (1,1 milioni), cinesi (22,1 mila) e di altre nazionalità (143 mila turisti). I pernottamenti turistici complessivi hanno raggiunto i 24 milioni nei primi 9 mesi del 2019, con un incremento del 12%. L'obiettivo dichiarato dal ministro del Turismo René Trabelsi è di arrivare a fine anno a 9 milioni di turisti in arrivo. (ANSAmed)