Crociere: +124% di prenotazioni negli EAU nel 2019

ROMA - Gli Emirati Arabi Uniti registrano nel 2019 un aumento di prenotazioni delle crociere del 124% rispetto al 2018. Lo rivela l'Osservatorio Ticketcrociere, che segnala anche l'accresciuto interesse per mete come Abu Dhabi, capitale degli EAU, e Doha, capitale del Qatar, mentre in precedenza sinonimo di Golfo era la sola città di Dubai.



Grazie all'aumento delle navi posizionate negli Emirati durante autunno e inverno, secondo i dati di Ticketcrociere, il porto di Dubai quest'anno fa segnare un incremento del 135% di prenotazioni rispetto al 2018, quello di Abu Dhabi un aumento del 49%. Doha, che diventa anche porto di imbarco, rappresenta la novità del 2019. Sarà il Qatar, tra l'altro, a ospitare i prossimi Mondiali di calcio nel 2022 e per l'occasione nella capitale Doha si sta costruendo anche uno stadio sotterraneo, il Wall Stadium. "I numeri delle crociere continuano a crescere e sono tante le destinazioni che quest'anno hanno davanti il segno più. Ci sono Sud e Nord America, Mediterraneo, Caraibi, ma nessuna è cresciuta come gli Emirati", ha commentato Nicola Lorusso, amministratore di Ticketcrociere, brand italiano di Taoticket S.r.l, agenzia di viaggi online specializzata nel segmento crocieristico.