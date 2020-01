Grecia: ministero vara osservatorio su turismo sostenibile Gruppo di lavoro per raccogliere dati e delineare strategie

(ANSAmed) - NAPOLI, 16 GEN - Il ministero greco del Turismo organizzerà un gruppo di lavoro che procederà a creare un Osservatorio Nazionale per lo Sviluppo Turistico Sostenibile. Lo ha annunciato il ministro, Harry Theoharis, dopo la firma del documento che dà il via al progetto. L'osservatorio raccoglierà i dati sull'impatto ambientale del turismo nel Paese per mettere poi in campo conseguenti politiche per aumentarne la sostenibilità: il gruppo di lavoro sarà formato da sette funzionari di alto livello del ministero, esperti del settore turistico e rappresentanti del mondo accademico. Nei prossimi mesi, riferisce il sito specializzato Greek Travel Pages, il gruppo di lavoro sarà impegnato a raccogliere informazioni per creare un indicatore sul turismo sostenibile; sottoporre al governo proposte per lo sviluppo di un sistema di informazioni sui dati del turismo, raccogliere dati sulle tendenze del turismo a livello locale, regionale, nazionale e internazionale che permetteranno di prendere decisioni in tempo utile per la gestione e la promozione della Grecia come destinazione; creare una mappa delle aree in cui impiantare le sedi dell'osservatorio; sottoporre proposte e linee guida per lo sviluppo di sistemi di informazione che facilitino lo sviluppo del turismo sostenibile e la trasformazione delle destinazioni turistiche del Paese. Il gruppo di lavoro è stato incaricato di portare a termine le prime quattro azioni entro il 28 febbraio. (ANSAmed).