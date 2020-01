Previsioni Osservatorio Ticketcrociere, Med rallenta in 2020 Su prenotazioni da mercato italiano, ma cresce il Medio Oriente

(ANSAmed) - GENOVA, 22 GEN - È un anno che a livello mondiale promette record per le crociere. Lo ha ribadito Clia, l'associazione internazionale dell'industria crocieristica: nel 2020 sono previsti 32 milioni di crocieristi, mai così tanto. Ma secondo i dati relativi alle proprie prenotazioni diffusi dall'Osservatorio Ticketcrociere - l'agenzia di viaggi leader in Italia nella vendita di crociere online - per quanto riguarda il mercato italiano si registra una leggera flessione delle prenotazioni sul 2020, con l'advanced booking in ritardo. Un calo di passeggeri intorno al 4%, anche se gennaio sta mostrando un'accelerazione. "Il vento sta cambiando, nonostante un inizio difficile, in salita - spiega Matteo Lorusso, system administrator & social media manager di Ticketcrociere - Il gap iniziale di gennaio è stato colmato in pochi giorni e i numeri sono in crescita rispetto a gennaio 2019: passeggeri al +12% e cabine prenotate al +9%. La previsione sul 2020 invece al momento paga la flessione del Mediterraneo".



E in effetti il Mediterraneo registra il primo calo sul mercato italiano dopo anni di crescita: per il 2020 è al -7%, mentre continuano a crescere destinazioni come il Medio Oriente (+48%) e tornano in auge i Caraibi al +16%. "Il settore è vivace e di sicuro ci darà soddisfazioni anche quest'anno, ma una riflessione va fatta - aggiunge Lorusso - Le navi che solcano il nostro mare (e non solo) sono aumentate e adesso deve crescere in maniera considerevole anche il numero complessivo dei crocieristi italiani, non si può contare solo su coloro che viaggiano regolarmente. La sfida delle compagnie di crociera, e anche nostra ovviamente, è intercettare nuovi pubblici, spostare fette di mercato". Ma dove andranno i crocieristi italiani nel 2020? Secondo i dati relativi alle vendite di Ticketcrociere ad oggi il Mediterraneo riscuote il 57% delle preferenze, seguito dai Caraibi al 14%, con il Nord Europa al 10% quasi alla pari con il Medio Oriente al 9%; il 3% ha scelto le Canarie e un altro 3% l'Oriente; il 2% dei passeggeri italiani andrà invece in Sud America; l'1% toccherà gran parte di queste destinazioni con il giro del mondo; infine Sud Africa (0,5%) e Nord America (0,5%). Ticketcrociere - sottolinea il comunicato - è il brand italiano di Taoticket, agenzia di viaggi online specializzata nel segmento crociere che nel 2019 ha fatto registrare quasi 20mila prenotazioni, per un volume d'affari di 18 milioni di euro. Per il 2020 l'azienda prevede una crescita del 22%, con un fatturato che toccherebbe quota 20 milioni di euro. (ANSAmed).