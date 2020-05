Croazia: italiani possono entrare, con prenotazione hotel Ingresso incondizionato per dieci Paesi Ue

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 29 MAG - Sebbene tra i cittadini dei dieci Paesi dell'Ue ai quali ieri la Croazia ha riaperto i confini senza restrizioni non ci siano anche gli italiani, dall'Italia è comunque possibile entrare in Croazia per motivi di lavoro e per comprovate ragioni economiche, tra le quali sono incluse anche quelle turistiche.



Infatti, tra le motivazioni di carattere economico che garantiscono l'accesso al Paese ai cittadini dell'Ue da oggi ci sono anche finalità turistiche. Pertanto, è possibile entrare in Croazia anche dall'Italia se si esibisce alla frontiera una prova di prenotazione alberghiera o in altra struttura ricettiva. Per accelerare l'ingresso, il ministero degli Esteri croato consiglia di presegnalare l'arrivo in Croazia compilando un modulo disponibile sul sito del ministero degli Interni croato.



Ieri il governo di Zagabria, per far ripartire il turismo duramente colpito dalla pandemia del coronavirus, ha riaperto i confini senza alcuna restrizione per i cittadini di Austria, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia. Paesi, secondo il governo, che registrano una situazione epidemiologica positiva, analoga a quella della Croazia.



Attualmente sulla costa adriatica croata si registra la presenza di circa 20 mila turisti stranieri. (ANSAmed).