Parigi, la Tour Eiffel riapre il 25 giugno Accesso soltanto fino al 2/o piano e soltanto a piedi

(ANSAmed) - PARIGI, 9 GIU - La Tour Eiffel riaprirà al pubblico il 25 luglio dopo 3 mesi di chiusura per il lockdown.



Lo ha reso noto oggi la società che gestisce il celebre monumento, simbolo di Parigi.



La Tour Eiffel - secondo quanto annunciato dalla società di gestione - sarà aperta soltanto fino al 2/o piano, con obbligo di indossare la mascherina a partire dagli 11 anni di età. Si potrà salire soltanto a piedi, gli ascensori non saranno operativi. Il numero dei visitatori sarà limitato all'ingresso, si salirà da una scala e si scenderà dall'altra. La sommità della Tour resterà chiusa per il momento per evitare che troppe persone si accalchino negli ascensori che portano in alto, più piccoli degli altri. L'intero monumento sarà riaperto entro la fine dell'estate.



La Tour Eiffel, sulla quale sono stati issati in questi tre mesi striscioni di incoraggiamento per la popolazione e di gratitudine per il personale sanitario, fu costruita nel 1889 da Gustave Eiffel. Ogni anno viene visitata da una media di 7 milioni di persone.(ANSAmed). GIT/ S0A QBXB