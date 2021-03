Covid: Grecia apre ai turisti, con vaccino, anticorpi o test Atene punta a dare il via alla stagione estiva entro metà maggio

(ANSAmed) - ROMA, 09 MAR - Le persone vaccinate contro il Covid-19, con gli anticorpi o in possesso di un test negativo potranno viaggiare in Grecia quest'estate: lo ha detto il ministro del turismo Harry Theocharis, secondo quanto riferisce il Guardian. La Grecia punta a dare il via alla sua vitale stagione estiva entro la metà di maggio, ha detto Theocharis parlando alla fiera Itb di Berlino dal Museo dell'Acropoli di Atene.



Il turismo è una delle principali fonti di reddito per il Paese, capofila delle richieste per un certificato di vaccinazione a livello europeo per aiutare a sbloccare i viaggi.



Il settore rappresenta circa un quinto dell'economia greca e impiega un lavoratore su cinque, ma lo scorso anno gli arrivi sono crollati a causa della pandemia. (ANSAmed).