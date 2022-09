Migranti: sale bilancio naufragio in Siria, più di 100 morti

BEIRUT - E' salito a oltre 100 morti, molti dei quali donne e bambini, il bilancio del naufragio di una barca di migranti a largo delle coste siriane e proveniente dal Libano. Lo riferisce l'agenzia governativa siriana Sana, che cita il conteggio del direttore del porto di Banias, Nawfaq Ibrahim. Il nuovo bilancio del naufragio, avvenuto giovedì sera e indicato come il più grave degli ultimi decenni tra Siria e Libano, è stato aggiornato dopo il ritrovamento in mare nelle ultime 24 ore di altri sei corpi senza vita.



L'imbarcazione partita dal nord del Libano e diretta in Italia era stipata di almeno 150 persone, per lo più famiglie composte da donne, bambini e adolescenti. Le vittime, in larga parte donne e bambini, sono siriane, libanesi e palestinesi.



Secondo la Mezza luna rossa siriana, le ricerche continuano perché all'appello mancano ancora 17 persone.