Media, Usa convocano loro alleati coinvolti in Siria

BEIRUT - Il Dipartimento di Stato americano ha convocato per domani un incontro "di coordinamento" con i rappresentanti dei paesi alleati degli Stati Uniti nel conflitto in Siria per discutere dei possibili "riflessi" della crisi ucraina nel Mediterraneo orientale, dove la Russia è, assieme ad altre potenze, da anni dispiegata in maniera massiccia con unità navali, aeree e terrestri.



Secondo il quotidiano panarabo Asharq al Awsat, che cita fonti del Dipartimento di Stato, la riunione è stata convocata e sarà presieduta da Ethan Goldrich, vice assistente del segretario di Stato Usa per il Vicino Oriente, nominato a questo incarico lo scorso settembre. Tra gli invitati, oltre agli emissari di Paesi occidentali - tra cui l'Italia - ci saranno anche rappresentanti di Paesi arabi alleati di Washington e la Turchia, coinvolta in prima linea sia nel conflitto siriano sia nella crisi ucraina, in particolare nella gestione degli spazi marittimi tra Mediterraneo e Mar Nero.



Il conflitto in Siria dura da più di dieci anni durante i quali più di mezzo milione di persone sono state uccise e circa 12 milioni hanno abbandonato le loro case. Nella guerra in Siria, confinante con la Turchia membro della Nato, sono coinvolti direttamente Stati Uniti, Russia, Turchia, Israele, Iran, oltre a numerose milizie locali e straniere affiliate a potenze regionali e internazionali.