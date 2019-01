Migranti: Avramopoulos, se Italia vuole chiuda Sophia

BRUXELLES - "Se l'Italia, Paese che ospita e che ha il comando della missione, vuole interrompere l'operazione Sophia, può prendere questa decisione". Così il commissario Ue alla Migrazione Dimitris Avramopoulos dopo le parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini, aggiungendo: "Sophia è un'operazione di successo e dovrebbe proseguire".



"Il destino dell'operazione Sophia non è stato ancora deciso.



I contatti tra gli Stati membri sono in corso", precisa Avramopoulos, ribadendo che si tratta di un'operazione "di successo".



Per quanto riguarda la posizione della Germania il commissario Ue afferma: "Voglio essere molto chiaro, non c'è alcuna questione di sospensione della Germania della missione Sophia, il ritiro della nave era stato pianificato di routine per il febbraio di quest'anno. Sta alla Germania decidere come impiegare i propri mezzi". Berlino, assicura Avramopoulos, continuerà a partecipare, non ci sono indicazioni che non renderà disponibili i suoi mezzi in futuro".