Turchia: Tsipras, riapra scuola teologica ortodossa Istanbul

ISTANBUL - Nel secondo e ultimo giorno della sua visita in Turchia, il premier greco Alexis Tsipras ha lanciato un appello al governo di Recep Tayyip Erdogan perché permetta la riapertura della prestigiosa scuola teologica ortodossa di Halki, che si trova sull'isola di Heybeliada al largo di Istanbul. La scuola, che si trova nel sito di un monastero regolarmente in funzione, è chiusa dal 1971 nel quadro di una disputa tra Ankara e Atene. "Voglio credere che siamo vicini al giorno in cui in queste stanze torneranno a risuonare le risate degli studenti", ha detto stamani Tsipras, primo governante greco a visitare l'edificio. In passato, Erdogan ne aveva ipotizzato la riapertura in cambio di un miglioramento dei diritti della minoranza musulmana di origine turca in Grecia.