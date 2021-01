TUNISI - "Un gruppo di 81 migranti è stato riportato in Libia questa mattina dalla Guardia costiera". E' quanto scrive su Twitter Safa Msehli, portavoce di IOM-UN Migration, mentre l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia, in relazione allo stesso episodio, sottolinea come "quest'anno, circa 300 persone, comprese donne e bambini, sono state riportate in Libia e sono finite in detenzione". "Ribadiamo che nessuno dovrebbe essere rimpatriato in Libia", conclude l'Oim.